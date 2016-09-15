На рынке зафиксирован дефицит iPhone 7 Plus

Первая партия новейших смартфонов iPhone 7 Plus уже распродана по всей планет до старта официальных продаж, сообащет издание OAnews.

Так iPhone 7 Plus был продан по предварительным заказам во всех доступных цветах, тогда как iPhone 7 был полностью заказан лишь в цвете «черный оникс».

Уже завтра первые заказчики смогут получить долгожданное устройство, которое презентовали 7 сентября. Руководство Apple обратилось к своим клиентам со словами благодарности за столь высокий интерес к их новой продукции. Компания Apple делает все возможное, чтобы клиенты смогли максимально быстро приобрести новую модель.