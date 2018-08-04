На рынке недвижимости наметился рост спроса на квартиры-студии

В России наблюдается рост потребительского интереса к малогабаритным квартирам, которые прежде считались символом кризиса 2014-2015 годов.

За год спрос на них увеличился в полтора раза, при этом цены выросли от 6% до 19%. Основной категорией покупателей стали молодые люди до 25 лет, для которых покупка недвижимости выгоднее, чем ее аренда.

Как сообщает «Коммерсантъ», объем строительства квартир-студий сократился: на малометражное жилье приходится около 4,3% всех предложений. Квартиры-студии пользовались спросом в период кризиса 2014-2015 годов. Затем застройщики стали сокращать количество небольших жилплощадей.

«Сейчас в Москве в среднем по рынку доля студий в зависимости от местоположения и класса проекта составляет 5–10%, в Подмосковье — 10–15%», - рассказал коммерческий директор ФСК «Лидер» Павел Брызгалов.

В настоящее время застройщики стали реагировать на изменения конъюнктуры рынка и вернулись к строительству малогабаритного жилья. Однако в условиях ограниченного предложения наблюдается увеличение стоимости квартир-студий. В Москве с начала года студии подорожали на 6,3% до 185,3 тыс. за метр, в Новой Москве рост составил 18,8% - до 125,6 тыс.