На рынке в Хотькове загорелись несколько торговых палаток

На вещевом рынке в Хотькове Сергиево-Посадского района произошел крупный пожар.

«В одном из помещений, со слов очевидцев, произошел громкий хлопок, и возник пожар. Пытались тушить собственными силами, но не получилось. На данный момент горит полностью весь ряд палаток», - рассказал интернет-порталу «Подмосковье сегодня» местный житель Андрей Хоптий.

Уточняется, что на помощь в тушении пожара были привлечены дополнительные силы пожарных. Пострадавших в результате ЧП не оказалось. По предварительным данным, причиной возгорания стал обогреватель.

17 января в Москве произошел пожар на рынке «Садовод». Огонь охватил площадь в 300 кв. метров. Пожар удалось потушить лишь на следующий день.