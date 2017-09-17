На рынке в Афганистане прогремел взрыв

Не менее четырех человек погибли, еще 14 получили травмы в результате взрыва на рынке в афганском городе Хост.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на местный телеканал. Сообщается, что взрыв произошел в подземной части рынка.

Глава департамента здравоохранения города Хабиб Шах Ансари рассказал о четырех погибших и 14 раненых.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

15 сентября в метро Лондона взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате теракта 29 человек получили травмы.