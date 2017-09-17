На рынке в Афганистане прогремел взрыв
Не менее четырех человек погибли, еще 14 получили травмы в результате взрыва на рынке в афганском городе Хост.
Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на местный телеканал. Сообщается, что взрыв произошел в подземной части рынка.
Глава департамента здравоохранения города Хабиб Шах Ансари рассказал о четырех погибших и 14 раненых.
Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.
15 сентября в метро Лондона взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате теракта 29 человек получили травмы.
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