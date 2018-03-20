«Рыжий Тарзан» получил 3,5 года колонии

Националист и экс-боец без правил Вячеслав Дацик, известный как «Рыжий Тарзан», приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима.

Данный вердикт был вынесен Василеостровским районным судом Петербурга, который признал Дацика виновным в хулиганстве, побоях и незаконном проникновении в жилище.

В СИЗО националист попал почти два года назад. В связи с этим по прибытии на место отбывания наказания он сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, сообщает порта «Санкт-Петербург.ру».

За решетку Дацик угодил из-за своей борьбы с представительницами древнейшей профессии. До этого он занимался нападениями на салоны сотовой связи и поджогами церквей, за что его сначала отправили в психиатрическую больницу, а после побега оттуда приговорили к пяти годам лишения свободы.