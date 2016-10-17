Рыбная ловля не будет включена в олимпийскую программу

Международный олимпийский комитет пока не планирует включать спортивное рыболовство в программу Олимпийских игр. МОК рекомендовал одобрить это предложение в спортивных федерациях.

В истории Олимпиад рыболовство на Играх было представлено лишь однажды - в 1900 году оно стало частью неофициальной программы в рамках Олимпиады в Париже. В соревнованиях тогда приняли участие представители всего шести стран.

В программу Игр-2020 в Токио уже добавлены такие новые виды спорта, как бейсбол, каратэ, скейтбординг, скалолазание и серфинг, сообщает ТАСС. Также рассматривалось и неожиданное предложение о включении в программу Игр танцев на шесте.