Рыбная ловля не будет включена в олимпийскую программу
Международный олимпийский комитет пока не планирует включать спортивное рыболовство в программу Олимпийских игр. МОК рекомендовал одобрить это предложение в спортивных федерациях.
В истории Олимпиад рыболовство на Играх было представлено лишь однажды - в 1900 году оно стало частью неофициальной программы в рамках Олимпиады в Париже. В соревнованиях тогда приняли участие представители всего шести стран.
В программу Игр-2020 в Токио уже добавлены такие новые виды спорта, как бейсбол, каратэ, скейтбординг, скалолазание и серфинг, сообщает ТАСС. Также рассматривалось и неожиданное предложение о включении в программу Игр танцев на шесте.
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