Рыбнадзор и лесники объединятся против браконьеров

В Совете Федерации предложили наделить сотрудников лесничеств и рыбнадзора правами задерживать и привлекать к ответственности браконьеров, промышляющих в «смежной» области.

По словам первого зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, если поправки будут приняты, работники рыбнадзора смогут штрафовать нарушителей за отстрел животных в лесу, а лесники смогут ловить рыбаков-браконьеров.

«Мы хотим наделить охотоведов, лесников и сотрудников рыбнадзора, в случае если они столкнулись с правонарушением не в их области, перекрестными полномочиями по составлению актов и задержанию правонарушителей», — рассказал «Парламентской газете» сенатор Лисовкий.

Он пояснил, что в настоящее время лесники ничего не могут сделать, если видят незаконный вылов рыбы. Тоже самое относится и к сотрудникам рыбнадзора, ставшим свидетелями охоты на диких зверей.

Для предоставления надзорным органам перекрёстных полномочий потребуется внести изменения в Закон «Об охоте» и ряд других правовых актов.