В Рыбинске построят парусную яхту для Федора Конюхова
На рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» в 2017 году начнут строительство скоростной парусной яхты, на которой путешественник Федор Конюхов совершит кругосветное путешествие.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия, 70-метровая яхта примет участие в кругосветном плавании на Кубок Жюля Верна и поэтому должна иметь большой скоростной потенциал. По проекту она сможет выдерживать 12-балльные штормы. Яхта будет названа в честь флотоводца Федора Ушакова.
Старт кругосветного маршрута состоится в проливе Ла-Манш, продолжится через мыс Доброй Надежды, мыс Люин и Горн.
После завершения путешествия яхта станет учебным судном для ВМФ России.
Следующая новость У российского миллиардера арестовали яхту
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии