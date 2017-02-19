В Рыбинске построят парусную яхту для Федора Конюхова

На рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» в 2017 году начнут строительство скоростной парусной яхты, на которой путешественник Федор Конюхов совершит кругосветное путешествие.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия, 70-метровая яхта примет участие в кругосветном плавании на Кубок Жюля Верна и поэтому должна иметь большой скоростной потенциал. По проекту она сможет выдерживать 12-балльные штормы. Яхта будет названа в честь флотоводца Федора Ушакова.

Старт кругосветного маршрута состоится в проливе Ла-Манш, продолжится через мыс Доброй Надежды, мыс Люин и Горн.

После завершения путешествия яхта станет учебным судном для ВМФ России.