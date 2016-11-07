Рыбалка может спасти жизнь
Регулярная активность на природе способна сбавить риск инфаркта на 54%. Об этом сообщили специалисты, посвятившие данной проблеме целое исследование. Ученые распределили на три группы 2456 добровольцев в возрасте 64-75 лет.
Первая из них тратила четыре часа в неделю на спорт. Вторая каждый день посвящала около 30 минут в день на рыбалку и поездки на велосипедах. Третья группа вела активный образ жизни,- сообщает "Актуальные Новости".
Положительные результаты продемонстрировали представители второй группы. Согласно следующим нагрузкам подобное действие снижает риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний.
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