Рыбалка может спасти жизнь

Регулярная активность на природе способна сбавить риск инфаркта на 54%. Об этом сообщили специалисты, посвятившие данной проблеме целое исследование. Ученые распределили на три группы 2456 добровольцев в возрасте 64-75 лет.



Первая из них тратила четыре часа в неделю на спорт. Вторая каждый день посвящала около 30 минут в день на рыбалку и поездки на велосипедах. Третья группа вела активный образ жизни,- сообщает "Актуальные Новости".



Положительные результаты продемонстрировали представители второй группы. Согласно следующим нагрузкам подобное действие снижает риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний.