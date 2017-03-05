23 рыбака оказались на льдине в Свердловской области

На Белоярском водохранилище в Свердловской области 23 рыбака оказались на отколовшейся от берега льдине.

Об этом сообщает агентство «URA.RU» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в городе Заречный. 23 рыбака оказались на льдине в 500 километрах от берега.

На помощь пострадавшим прибыли спасатели Центра спасения Свердловской области. Причиной происшествия могли стать теплые воды, попавшие в водохранилище из систем охлаждения реактора БАЭС.

В феврале 20 рыбаков оказались отрезанными от суши в заливе Мордвинова Сахалинской области.