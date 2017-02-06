Рыба влияет на развитие интеллекта у детей
Американские ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что рыба положительно влияет на организм детей. Ранее доказано, что рыба полезна детям из-за высокого содержания фосфора в ней.
Между тем, исследователи, выяснили, что дело также в декозагексаеновой кислоте (ДГК) в составе рыбы. Собственно ДГК составляет 20 процентов оболочки нервных клеток человека, - сообщает «Экономика сегодня».
Дети, которым давали ДГК, стали лучше усваивать новую информацию, а также улучшилась способность к запоминаю. Доказано, что если дети до 12 лет плохо учатся, то одной из оснований может быть недостаточное количество ДКГ кислоты.
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