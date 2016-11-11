Рыба разрушает иммунитет человека
Применение в пищу рыбы, как уверяют ученые из США, может сопровождаться значительным вредом для иммунной системы. И дело, собственно, не в самой рыбе, а в токсических веществах, которые являются продуктом людской деятельности.
Ядовитые соединения, в больших количествах выбрасываемые в окружающую среду промышленностью, накапливаются в водоемах, а затем концентрируются внутри их обитателей,- сообщает «Экономика Сегодня».
В основном, в мышечной ткани рыб. А следом, попадая в человеческий организм, вызывают серьезные сбои в работе иммунитета.
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