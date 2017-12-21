Рыба помогает повысить интеллект

Употребление в пищу рыбы повышает интеллект и способствует улучшению сна, выяснили ученые из Пенсильванского университета.

Проведенные исследования показали, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, положительно влияют на умственную деятельность, однако связь между увеличением уровня интеллекта и улучшением сна ранее была изучена недостаточно.

Ученые опросили людей, принявших участие в эксперименте, выяснив, насколько часто они едят рыбу, а затем попросили их пройти тест на уровень интеллекта.

По результатам тестов выяснилось, дети, которые ели рыбу не реже раза в неделю, лучше спали.

Кроме того, они в среднем набрали в тестах на IQ на 4,8 пункта больше, чем их сверстники, употребляющие этот продукт редко или вообще никогда.

Ученые советуют давать рыбу ребенку, начиная с двухлетнего возраста, причем чем раньше «познакомить» ребенка с этим продуктом, тем лучше он будет воспринимать его на вкус, сообщает «РИА Новости».

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