Рязанские водоемы наполнят рыбой

Рыбохозяйства региона приступили к зарыблению прудов.

В местные водоемы выпускают амуров, карпов и толстолобиков. Сейчас вес особей в среднем составляет около одного килограмма. Благодаря специальным кормам к осени он должен возрасти втрое.

Вылов рыбы начнется в середине октября. Предполагается, что в текущем году рыбохозяйства области реализуют в розницу свыше 600 тонн рыбы, пишет «Парламентская газета».