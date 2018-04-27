Рязанские водоемы наполнят рыбой
Рыбохозяйства региона приступили к зарыблению прудов.
В местные водоемы выпускают амуров, карпов и толстолобиков. Сейчас вес особей в среднем составляет около одного килограмма. Благодаря специальным кормам к осени он должен возрасти втрое.
Вылов рыбы начнется в середине октября. Предполагается, что в текущем году рыбохозяйства области реализуют в розницу свыше 600 тонн рыбы, пишет «Парламентская газета».
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