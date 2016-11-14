Рязанская городская дума отказалась переименовать Безбожную улицу в улицу Трампа

Городские власти Рязани не поддержали инициативу о переименовании одной из улиц областного центра в честь победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа.

- Я заранее знаю ситуацию, мы откажем заявителям в переименовании. Я, конечно, не могу говорить за всю комиссию, но, зная своих коллег, мы откажем. Рязань несколько лет назад отказалась от присвоения улицам именных названий, так как в советское время более 90 процентов улиц утратили исторические наименования, - цитирует ТАСС председатель комиссии города Николая Булычева.

Кроме того, по словам Булычева, присвоение улицам имен, фамилий известных жителей города, России и зарубежных стран может производиться по истечении не менее пяти лет со дня смерти указанных лиц.

Ранее в интернете начался сбор подписей за переименование улицы 2-я Безбожная в улицу Дональда Трампа. По мнению городских активистов, название Безбожная оскорбляет чувства верующих. В настоящее время предложение собрало более 170 подписей.

- Согласны, что название Безбожная оскорбляет чувства верующих. До революции эта улица называлась Банной, но название также не нравится жителям. В итоге улицы решили не переименовывать, так как, согласно Генплану города, ветхие дома на этой улице будут сноситься, а новые дома будут регистрироваться по другим улицам, - уточнил Булычев.

На улице Вторая Безбожная в Рязани в настоящий момент располагаются всего четыре ветхих строения.

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