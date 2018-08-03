В Рязани выявлен цех с мигрантами и тысячами бутылок паленой водки

В Рязани был обнаружен цех по производству алкоголя, где работали пятнадцать нелегальных мигрантов.

Правоохранители изъяли свыше девяноста шести тысяч бутылок алкоголя и двенадцать тонн спирта.

Наводкой на цех стало задержание двух жителей Балашихи, в грузовике которых на трассе «Урал» было найдено порядка двадцати четырех тысяч бутылок с контрафактной водкой на пять миллионов рублей.

За организацию цеха задержали жителей Балашихи в возрасте сорока восьми и тридцати восьми лет. Один из них арестован, второй находится под домашним арестом, сообщает «Подмосковье сегодня».

Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!