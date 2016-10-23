В Рязани растет число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме

Раненые люди при взрыве бытового газа в десятиэтажном жилом доме в Рязани были доставлены в больницу скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального регионального центра МЧС РФ.

Всего госпитализировано 5 человек. Общее количество пострадавших достигло 15 человек, хотя ранее сообщалось о 10.

Количество погибших не изменилось, всего их пока трое.

Взрыв бытового газа в одном из жилых домов Рязани случился сегодня утром.