В Рязани растет число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме
Раненые люди при взрыве бытового газа в десятиэтажном жилом доме в Рязани были доставлены в больницу скорой медицинской помощи.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального регионального центра МЧС РФ.
Всего госпитализировано 5 человек. Общее количество пострадавших достигло 15 человек, хотя ранее сообщалось о 10.
Количество погибших не изменилось, всего их пока трое.
Взрыв бытового газа в одном из жилых домов Рязани случился сегодня утром.
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