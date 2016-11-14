В Рязани предложили назвать улицу именем Трампа

В Рязани предложили переименовать 2-ю Безбожную улицу и назвать ее в честь избранного президента США Дональд Трампа.

Петиция с этим предложением опубликована на сайте Change.org. На данный момент она набрала 148 подписей.

«Само по себе название улицы «Безбожная» противоречит российским ценностям и оскорбляет чувства верующих. А недавно победивший на выборах президента США Дональд Трамп большой друг России и защитник традиционных ценностей», - отметили авторы петиции. Они планируют передает ее в местную Думу.

По словам главы топонимической комиссии Рязани Николая Булычева, улица переименовываться не будет. Он добавил, что она может исчезнуть совсем, поскольку в данном районе ведется массовая застройка, а ветхие дома подлежат сносу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рязанские СМИ.