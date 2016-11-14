В Рязани предложили назвать улицу именем Трампа

В Рязани предложили переименовать 2-ю Безбожную улицу и назвать ее в честь избранного президента США Дональд Трампа.

Петиция с этим предложением опубликована на сайте Change.org. На данный момент она набрала 148 подписей.

«Само по себе название улицы «Безбожная» противоречит российским ценностям и оскорбляет чувства верующих. А недавно победивший на выборах президента США Дональд Трамп большой друг России и защитник традиционных ценностей», - отметили авторы петиции. Они планируют передает ее в местную Думу.

По словам главы топонимической комиссии Рязани Николая Булычева, улица переименовываться не будет. Он добавил, что она может исчезнуть совсем, поскольку в данном районе ведется массовая застройка, а ветхие дома подлежат сносу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рязанские СМИ.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Следующая новость На президентских выборах в Болгарии лидирует Румен Радев

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО