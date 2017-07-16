В Рязани при попытке остановить аттракцион погиб мужчина

Сотрудник аттракциона, расположенного в одном из торговых центров Рязани, скончался при попытке остановить машину.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России, по предварительной версии следствия, мужчина попытался остановить аттракцион, однако от полученных травм скончался на месте.

Отмечается, что находившиеся там дети не пострадали. Известно также, что погибший - местный житель 1994 года рождения. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.

В 2007 году в парке аттракционов японского города Осака из-за сломанной оси сошел с рельсов один из составов поезда. В результате происшествия 21 человек пострадал и один человек скончался.