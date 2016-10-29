В Рязани начали восстанавливать пострадавший от взрыва газа дом

Министр печати Рязанской области Ольга Чуляева заявила, что рабочие приступили к восстановлению дома, который пострадал в результате взрыва бытового газа.

- Работы начались с самого раннего утра. В настоящее время башенный кран разбирает верхний этаж первого подъезда, - отметила она «Интерфаксу».

Ранее сообщалось, что 23 октября в Рязани в доме взорвался бытовой газ. Погибли семь человек, еще 13 получили ранения.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Киевские силовики ранили одного мирного жителя в Донецке

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО