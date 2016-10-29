В Рязани начали восстанавливать пострадавший от взрыва газа дом
Министр печати Рязанской области Ольга Чуляева заявила, что рабочие приступили к восстановлению дома, который пострадал в результате взрыва бытового газа.
- Работы начались с самого раннего утра. В настоящее время башенный кран разбирает верхний этаж первого подъезда, - отметила она «Интерфаксу».
Ранее сообщалось, что 23 октября в Рязани в доме взорвался бытовой газ. Погибли семь человек, еще 13 получили ранения.
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