Рязань католическая. В городе с 1935 года прошла первая месса
В храме непорочного зачатия пресвятой девы Марии в Рязани прошла первая с 1935 года католическая служба.
На мероприятии собралось около 100 верующих. Мессу отслужил митрополит Римско-католической архиепархии божией матери в Москве, архиепископ Павел Пецци.
Храм, в котором до недавнего времени располагались мастерские Рязанского художественного училища, официально передали из собственности региона в собственность прихода Римско-католической церкви в конце марта 2018 года.
Здание построили в центре Рязани в 1894 году по проекту петербургского архитектора В. А. Шретера на деньги польской общины, сообщает ТАСС.
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