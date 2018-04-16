Рязань католическая. В городе с 1935 года прошла первая месса

В храме непорочного зачатия пресвятой девы Марии в Рязани прошла первая с 1935 года католическая служба.

На мероприятии собралось около 100 верующих. Мессу отслужил митрополит Римско-католической архиепархии божией матери в Москве, архиепископ Павел Пецци.

Храм, в котором до недавнего времени располагались мастерские Рязанского художественного училища, официально передали из собственности региона в собственность прихода Римско-католической церкви в конце марта 2018 года.

Здание построили в центре Рязани в 1894 году по проекту петербургского архитектора В. А. Шретера на деньги польской общины, сообщает ТАСС.