Ряды Вооруженных сил Украины в Добассе пополнил отряд британских наемников

Разведка ДНР выявила прибытие к линии соприкосновения в Донбассе отряда наемников из Великобритании, которые призваны укрепить ряды Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам рассказал заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин

- Украинское командование, несмотря на отчеты руководства о достаточной укомплектованности армии, продолжает прибегать к услугам продажных иностранных наемников. Так, нами зафиксировано прибытие очередной партии наемников из Великобритании в районы расположения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады (район Ясиноватой) и 501-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты (мариупольское направление), — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Ранее донецкое оперативное командование неоднократно информировало о присутствии в зоне конфликта иностранных наемников и представителей частных военных компаний, воюющих на стороне Украины. Последний раз разведка фиксировала прибытие военных инструкторов и боевиков из Канады. Ранее сообщалось о присутствии в Донбассе наемных солдат из Польши, Венгрии, Словакии и других стран.