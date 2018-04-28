Ряду литовских политиков закрыли въезд в РФ
Россия ответила прибалтийской республике на принятие аналога «списка Магнитского».
В стоп-лист включены литовские политики и парламентарии, которые наиболее враждебно относятся к России, передает «Интерфакс» со ссылкой на МИД РФ.
В ведомстве добавили, что список открытый и в любой момент может быть дополнен, если Литва продолжит свою провокационную политику.
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