Рядом с планетой Земля 4 июня пролетит комета

Жители Северных широт, в том числе и москвичи, смогут наблюдать 4 июня в бинокль или в телескоп полет кометы Джонсона.

Космический объект приблизится к Земле на расстоянии 121 325 600 км.

Его можно будет заметить как зеленоватое пятно на горизонте. В первой половине июня комета будет видна в созвездии Волопас недалеко от Арктура, сообщает ТАСС.

Комета имеет гиперболическую орбиту и была открыта 3 ноября 2015 года Джессом Джонсоном. Диаметр кометы около 5,5 км.

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