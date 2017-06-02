Рядом с планетой Земля 4 июня пролетит комета
Жители Северных широт, в том числе и москвичи, смогут наблюдать 4 июня в бинокль или в телескоп полет кометы Джонсона.
Космический объект приблизится к Земле на расстоянии 121 325 600 км.
Его можно будет заметить как зеленоватое пятно на горизонте. В первой половине июня комета будет видна в созвездии Волопас недалеко от Арктура, сообщает ТАСС.
Комета имеет гиперболическую орбиту и была открыта 3 ноября 2015 года Джессом Джонсоном. Диаметр кометы около 5,5 км.
Следующая новость Владимир Путин призвал «акул» США помочь Дональду Трампу
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии