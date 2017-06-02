Рядом с планетой Земля 4 июня пролетит комета

Жители Северных широт, в том числе и москвичи, смогут наблюдать 4 июня в бинокль или в телескоп полет кометы Джонсона.

Космический объект приблизится к Земле на расстоянии 121 325 600 км.

Его можно будет заметить как зеленоватое пятно на горизонте. В первой половине июня комета будет видна в созвездии Волопас недалеко от Арктура, сообщает ТАСС.

Комета имеет гиперболическую орбиту и была открыта 3 ноября 2015 года Джессом Джонсоном. Диаметр кометы около 5,5 км.