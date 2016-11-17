Рябков прогнозирует «нулевой результат» принятому Конгрессом США закону о Сирии
Принятый в палате представителей Конгресса США законопроект о санкциях против Сирии и ее союзников укладывается в линию Вашингтона по смене законного правительства в Дамаске. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
- Это действие укладывается в нескрываемую в Вашингтоне многими политиками и официальными лицами линию на смену законного правительства в Дамаске, - цитирует Рябкова ТАСС.
По словам заместителя главы МИД РФ, инициативы США никак не повлияют на взаимодействие Москвы и Дамаска.
- Уверен, что независимо от судьбы этого законопроекта, а видимо, он будет дальше рассматриваться на Капитолийском холме, эффект будет нулевым и даже противоположным тому, на что рассчитывают эти деятели, - подчеркнул дипломат.
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