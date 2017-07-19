Рябков: США не отменят санкции ни при каких условиях

Американские власти будут любыми путями стремиться сохранить санкции в отношении России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Пусть вот мы объявим, что мы согласны на все и выкинем белый флаг, все равно начнутся слушания, запросы, перезапросы», - цитирует РИА «Новости» его высказывание в эфире телеканала «Россия 1». По словам дипломата, законодатели США «найдут миллион предлогов», чтобы не отменять ранее наложенные ограничения.

Санкции в отношении России США ввели в связи с событиями на Украине и вхождением в состав РФ Крыма. Время от времени они расширяются. Последний раз это произошло в конце прошлого года. Нынешний президент США Дональд Трамп некоторое время назад заявил, что не собирается отменять санкции.