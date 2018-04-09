Под Рузой дал прикурить мусорный полигон «Аннино»

На закрытом полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Аннино» в Рузском округе Московской области произошло задымление.

Для тушения туда отправилась машина с грунтом и строительными отходами.

Специалистами обнаружены сразу три очага задымления. Власти объясняют это тем, что свалочный газ при контакте с кислородом возгорается, бороться с этим можно перекрытием кислорода с помощью грунта, сообщает Interfax.