Под Рузой дал прикурить мусорный полигон «Аннино»
На закрытом полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Аннино» в Рузском округе Московской области произошло задымление.
Для тушения туда отправилась машина с грунтом и строительными отходами.
Специалистами обнаружены сразу три очага задымления. Власти объясняют это тем, что свалочный газ при контакте с кислородом возгорается, бороться с этим можно перекрытием кислорода с помощью грунта, сообщает Interfax.
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