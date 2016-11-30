В Русском музее откроется посвященная Елизаветинской эпохе выставка

При поддержке благотворительного фонда «Система» в Русском музее откроется выставка, посвященная Елизаветинскому времени.

Более 150 произведений из собрания Русского музея, а также других музеев России - 40 живописных полотен отечественных и зарубежных мастеров, 20 графических листов и около 60 предметов прикладного искусства увидят посетители выставки 2 декабря в залах Михайловского замка.

Основу экспозиции составят работы Георга Христофа Гроота – одного из наиболее выдающихся представителей «россики». В 2016 году отмечается 300-летие со дня его рождения.

- Поддерживая выставочные проекты Русского музея, наш фонд способствует просвещению в сфере искусства. Более 10 лет БФ «Система» инвестирует в просветительские и образовательные программы федерального масштаба. Общий объем вложений за 13 лет работы превысил 1,2 миллиарда рублей, - отметила президент БФ «Система» Елена Чернышкова.

На выставке будут представлены произведения из собрания Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», а также из других российских и зарубежных музеев и частных коллекций.

Экспозиция продлится до 31 марта 2017 года.