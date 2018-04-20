«Русский торговый банк» и «Логос» остались без лицензий
«Русский торговый банк» и московский банк Логос лишились лицензии на осуществление банковской деятельности, сообщается на официальном сайте Банка России.
Ранее регулятор дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения, в отношении «Логоса».
Кроме того, специалисты ЦБ РФ установили, что модель «Русского торгового банка» носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний, сообщает агентство Nation news.
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