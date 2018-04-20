«Русский торговый банк» и «Логос» остались без лицензий

«Русский торговый банк» и московский банк Логос лишились лицензии на осуществление банковской деятельности, сообщается на официальном сайте Банка России.

Ранее регулятор дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения, в отношении «Логоса».

Кроме того, специалисты ЦБ РФ установили, что модель «Русского торгового банка» носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний, сообщает агентство Nation news.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Организации: Банк России
Следующая новость Башар Асад вернул Парижу орден после удара по Сирии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО