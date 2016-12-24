Русский ПЕН-центр не подтвердил отправку письма в защиту Сенцова
Всемирная организация писателей (Русский ПЕН-центр) опровергла данные о выпуске письма Владимиру Путину с просьбой помиловать режиссера Олега Сенцова.
Официально выпущенный документ не имеет отношения к организации. Письмо подписали члены ПЕН-центра, однако это было их собственной инициативой, сообщает "Интерфакс". Ранее сообщалось, что письмо в защиту приговоренного к 20 годам колонии режиссера подписали 60 писателей. Среди них – Вероника Долина, Лев Рубинштейн, Людмила Улицкая и многие другие.
– Мы ничего Владимиру Владимировичу не писали. Исполком и президент ПЕН-центра в этом не участвуют, –заявили в организации и отметили, что идея письма принадлежит группе "либеральных" оппозиционеров, которая конфликтует с руководством ПЕН-центра.
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