Русский музей поставил рекорд посещаемости

Специалисты Государственного Русского музея зафиксировали рекорд дневной посещаемости за всю его историю: экспозиционные залы за день осмотрели почти 11 тысяч посетителей, сообщает пресс-служба музея.

Это случилось на прошлой неделе в четверг. Тогда в Русский музей пускали бесплатно. Всего экспозиции посетили 10 тысяч 964 человека. Обычно музей посещают в четыре раза меньше людей.

По четвергам РМ будет пускать бесплатно вплоть до 24 ноября.