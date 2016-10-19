Русский музей поставил рекорд посещаемости
Специалисты Государственного Русского музея зафиксировали рекорд дневной посещаемости за всю его историю: экспозиционные залы за день осмотрели почти 11 тысяч посетителей, сообщает пресс-служба музея.
Это случилось на прошлой неделе в четверг. Тогда в Русский музей пускали бесплатно. Всего экспозиции посетили 10 тысяч 964 человека. Обычно музей посещают в четыре раза меньше людей.
По четвергам РМ будет пускать бесплатно вплоть до 24 ноября.
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