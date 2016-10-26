Русский музей отказался принять в дар картины Евгении Васильевой

Экспертная комиссия Русского музея приняла решение отказаться от коллекции картин, переданных в дар бывшим руководителем департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ Евгении Васильевой.

- Сегодня в Русском музее состоялось заседание экспертной фондово-закупочной комиссии, на которой было принято решение отклонить принятие в дар работ Васильевой «Транскриптаза» (триптих) в связи с несоответствием собирательной практике музея, - цитирует ТАСС представителя пресс-службы Русского музея.

Собеседник агентства заметил также, что автору предложено забрать картины в течение ближайших двух недель.

Ранее представители музея отмечали, что картины были приняты на временное хранение на общих основаниях, как и все произведения, которые преподносят музею художники и собиратели. Решение о включении новых экспонатов в музейное собрание коллегиально принимает фондово-закупочная комиссия, в состав которой входят около 30 экспертов.

Васильева занималась живописью во время нахождения под домашним арестом. Она была осуждена на 3,5 года по делу «Оборонсервиса», но освобождена по УДО в августе 2015 года.