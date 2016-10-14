Русский музей можно будет посещать бесплатно по четвергам до конца ноября

Русский музей стал бесплатным по четвергам до конца ноября, то есть свободный вход будет действовать 20 и 27 октября, а также 3, 10, 17 и 24 ноября с 13 до 21 часа. Для получения бесплатного билета необходимо пройти в кассу музея, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Посетителям необходимо приходить заранее, так как желающих воспользоваться бесплатным проходом людей очень много. Бесплатный вход популярен после 18 часов, когда люди заканчивают работу.

В первый «открытый» четверг, 6 октября, Русский музей посетили 6800 человек, при обычном среднем показателе 2300 посещений.

Для свободного посещения открыты двери в Михайловском дворце, корпусе Бенуа, Михайловском замке, Мраморном и Строгановском дворцах. Бесплатный вход распространяется только для индивидуальных посетителей и не действует на экскурсионные группы.

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