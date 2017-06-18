Русский человек-паук забрался на 70-этажный небоскреб в «Москва-Сити»

Молодой человек залез на небоскреб в «Москва-Сити», после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ведомстве пояснили: «Сегодня днем от руководителя службы охраны высотного здания на Пресненской набережной в полицию поступило сообщение о молодом человеке, который в нарушение режима охраняемого объекта поднялся на указанное здание. Сотрудники полиции доставили нарушителя в территориальный ОМВД».

Как пишет Газета.ru, Роман Девляшов занимается билдерингом и не раз покорял 40-этажные здания. Однако сегодня он забрался на 70-этажный небоскреб «Евразия».

В отношении него был составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей и конфискация оборудования, с помощью которого он залез на башню.