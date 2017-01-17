Русские предпочитают снегу отечественные деликатесы

Русские предпочитают есть не снег, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова неофициального советника избранного президента США Энтони Скарамуччи.

- Что касается таких метафор, то, наверное, с этим можно согласиться, хотя я бы уточнил, что, конечно, наверно, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям, — цитирует «РИА Новости» слова Пескова.

Ранее неофициальный советник избранного президента США Энтони Скарамуччи заявил, что введенные против России санкции со стороны США и Европы лишь сплотили россиян вокруг президента страны Владимира Путина. Он также отметил, что «русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить».

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