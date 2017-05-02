Русские дети исполнят в Вашингтоне песни военных лет

В субботу, 6 мая, у мемориала Второй мировой войны, который расположен недалеко от Белого дома, дети из русскоязычных школ Вашингтона в рамках акции «Бессмертный полк» исполнят песни времен Великой Отечественной войны.

Организатор акции рассказала, что для привлечения внимания граждан США песни будут исполняться на русском и английском языках.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 году. С каждым годом акция охватывает все больше населенных пунктов по всему миру, отмечает Regnum.