Русская церковь успешно ведет борьбу с алкоголизмом

На VIII Межрегиональной конференции по церковному социальному служению, которая завершилась в Петербурге 28 апреля, руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин привел цифры социальных проектов РПЦ, которые действуют на территории России в данный момент.

Всего Русская Православная Церковь организовала в России свыше 4000 социальных проектов, в том числе 95 приютов для бездомных, более 80 центров гуманитарной помощи, свыше 70 реабилитационных центров для наркозависимых, 49 приютов для мам, 10 мобильных служб помощи бездомным, свыше 700 добровольческих служб.

Одним из самых успешных дел Церкви в сфере трезвенного просвещения признано празднование Всероссийского дня трезвости 11 сентября, отмечает «Православие и мир».

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Места: Россия
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