Русская Церковь разберется с профессиями священников
Русская Православная Церковь определит, какие профессии и виды деятельности несовместимы со священным саном.
Окончательное решение по вопросу священнических профессий примет Архиерейский собор, но сначала пройдет обсуждение между самими священнослужителями.
В качестве спорных смежных профессий называются профессии певцов, госслужащих, врачей и спортсменов, но преждевременных выводов делать не стоит, вопрос еще далеко не решенный и сложный.
Церковь планирует систематизировать и узаконить некоторые ограничения и допущения в своих рядах, отмечает РИА Новости.
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