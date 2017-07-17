Русская Церковь разберется с профессиями священников

Русская Православная Церковь определит, какие профессии и виды деятельности несовместимы со священным саном.

Окончательное решение по вопросу священнических профессий примет Архиерейский собор, но сначала пройдет обсуждение между самими священнослужителями.

В качестве спорных смежных профессий называются профессии певцов, госслужащих, врачей и спортсменов, но преждевременных выводов делать не стоит, вопрос еще далеко не решенный и сложный.

Церковь планирует систематизировать и узаконить некоторые ограничения и допущения в своих рядах, отмечает РИА Новости.