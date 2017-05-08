Русская церковь хочет вернуть людям воскресенье за счет супермаркетов

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион считает необходимым предложение запретить магазинам крупных торговых сетей работать в воскресенье, чтобы направить людей в храм.

Он предположил, что одна из причин, по которым разрушается так много семей в России, заключается в том, что у людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом, и как раз воскресенье очень часто используется для покупок.

Он привел в пример западные страны, где ограничение работы магазинов по воскресеньям, отмечает Interfax.

Митрополит Волоколамский Иларион считает, что круглосуточный конвейер, который действует без выходных в течение всей недели, превращает людей в роботов.

В Федеральной антимонопольной службе идею не поддержали. Минпромторг также считает, что вводить запреты – не панацея. Первый вице-премьер Игорь Шувалов также присоединился к критике идеи ограничить время работы гипермаркетов.