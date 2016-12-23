«Русская Планета» подготовила вопрос Путину

На итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции президента РФ Владимира Путина «Русская Планета» надеется задать вопрос о развитии детских технопарков, о чем глава государства говорил в своем Послании Федеральному Собранию.

Будут ли средства на поддержку этого проекта вкладываться «в никуда» или стоит лучше развивать кружковое движение - радиолюбителей, юннатов и так далее, но при обязательной государственной поддержке.

«Русская Планета» надеется, что ответ на этот вопрос на пресс-конференции прозвучит.