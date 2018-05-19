Русская модель пережила конфуз на красной дорожке в Каннах

Во время кинофестиваля в Каннах русская модель plus-size Юлия Рыбакова едва не лишилась юбки.

При движении по красной дорожке на длинный шлейф ее наряда наступил неизвестный мужчина. Модель не заметила случившегося и шагнула вперед, после чего юбка слетела с Рыбаковой.

«Виновник» конфуза помог девушке одеть юбку, ловко закрепив ее обратно, передает агентство «URA.RU». Пользователи соцсетей, обсуждая видео инцидента, предположили, что это было спланировано.

Ранее стало известно, что музыкант Рома Зверь удостоился награды в Каннах за саундтрек к фильму режиссера Кирилла Серебренникова «Лето».