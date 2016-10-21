Russian Interactive Week-2016 оптимизировала свою программу

Организаторы ежегодной осенней конференции по информационным технологиям улучшили условия для своих участников. RIW постарались максимально адаптировать концепцию проведения мероприятия.

Организаторы разделили программу на несколько блоков по принципу степени профессиональной подготовки: «Для самых молодых участников RIW», «Экспресс-погружение в IT-бизнес» и «Для IT-профессионалов». Гости мероприятия смогут лучше ориентироваться во всех предлагаемых на мероприятии направлениях и выберут для себя наиболее актуальную тематику. Все уровни программы имеют различную политику доступа, рассказали на страницах издания «Федерал Пресс».

Образовательная секция «Для самых молодых участников RIW» поможет школьникам и студентам познакомиться и лучше ориентироваться в современной концепции использования интернета. Программный блок «Экспресс-погружение в IT-бизнес» подойдет для начинающих IT-специалистов и для использующих продвинутые технологии бизнесменов. В двухдневный срок они получат информацию обо всех современных трендах ведения бизнеса в интернете.

Блок программы для специалистов области информационных технологий «Для IT-профессионалов» будет полезен наиболее продвинутым знатокам этой сферы. Конференция Russian Interactive Week -2016 пройдет в Москве с 1 по 3 ноября Экспоцентре.