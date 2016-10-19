Russia Today собирается привлечь избирательный штаб Клинтон за клевету

Руководство телекомпании Russia Today вместе с юристами изучает возможность обращения в суд в связи с распространенными избирательным штабом кандидата в президенты США Хиллари Клинтон ложными сведениями о телеканале, которые наносят ущерб его репутации.

Об этом РИА «Новости» сообщила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Ранее руководитель отдела по связям с общественностью предвыборного штаба Дженнифер Палмиери заявила, что за хакерскими атаками серверов и скандальными публикациями переписки главы штаба Джона Подесты стоит Россия, доказательством чему служит то, что RT публиковал компромат раньше, чем он появлялся на ресурсе WikiLeaks.

- Если вам нужны какие-либо доказательства того, что все это затеяли русские — неоднократно телеканал Russia Today публиковал письма с WikiLeaks раньше самого WikiLeaks. Так что, вполне очевидно, что они в этом участвуют, — констатировала официальный представитель Хиллари Клинтон.

- Поразительно, что это стопроцентное, дистиллированное вранье распространяет аж целый глава внешних связей Клинтон. Если они так владеют матчастью и верят в бредни, изобретаемые их же СМИ, некоторые геополитические решения перестают удивлять. Отдала юристам. Пусть посмотрят, есть ли судебные перспективы, — прокомментировала Симоньян заявление Палмиери.

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Теги:
Места: Россия, США
События: скандалы
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