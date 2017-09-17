Руслан Бальбек: президент Украины «не выпускает из рук топор войны»

Зампредседателя комитета Госдумы России по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал информацию об увеличении Украиной расходов на оборону в 2018 году.

В интервью RT он сказал: «Когда он поднимает на 1 млрд долларов военный бюджет, у него даже не возникает мысли попытаться ещё раз переговорить, причём откровенно, с жителями Донбасса».

Политик считает, что «сколько бы Порошенко ни плясал с томагавком вокруг военного костра — всё это ритуальные пляски для трусливых».

Ранее президент Украины ввел в действие решение Службы национальной безопасности и обороны об увеличении военных расходов в объеме не менее 5% от ВВП для сектора безопасности и обороны.