Руслан Бальбек: президент Украины «не выпускает из рук топор войны»
Зампредседателя комитета Госдумы России по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал информацию об увеличении Украиной расходов на оборону в 2018 году.
В интервью RT он сказал: «Когда он поднимает на 1 млрд долларов военный бюджет, у него даже не возникает мысли попытаться ещё раз переговорить, причём откровенно, с жителями Донбасса».
Политик считает, что «сколько бы Порошенко ни плясал с томагавком вокруг военного костра — всё это ритуальные пляски для трусливых».
Ранее президент Украины ввел в действие решение Службы национальной безопасности и обороны об увеличении военных расходов в объеме не менее 5% от ВВП для сектора безопасности и обороны.
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