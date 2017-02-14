В «РусГидро» заявили о надежности и безопасности российских ГЭС и плотин
Представитель руководства холдинга ПАО «РусГидро» исключил возможность возникновения на российских гидроэнергетических комплексах ситуаций, схожих с катастрофой на плотине в штате Калифорния (США).
Первый заместитель гендиректора «РусГидро» Владимир Маркин заявил, что авария на плотине Оровилл в Калифорнии связана со специфическими особенностями конструкции ее водосбросных сооружений. А водосбросы ГЭС «РусГидро», по его словам, сконструированы более надежно, сообщает РИА Новости.
Как рассказал Маркин, на наиболее крупных ГЭС предусмотрены дополнительные водосбросы, которые могут быть задействованы при возникновении каких-либо проблем с основным водосбросом. «Они испытаны и подтвердили свою расчетную пропускную способность», - подчеркнул он.
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