В «РусГидро» заявили о надежности и безопасности российских ГЭС и плотин

Представитель руководства холдинга ПАО «РусГидро» исключил возможность возникновения на российских гидроэнергетических комплексах ситуаций, схожих с катастрофой на плотине в штате Калифорния (США).

Первый заместитель гендиректора «РусГидро» Владимир Маркин заявил, что авария на плотине Оровилл в Калифорнии связана со специфическими особенностями конструкции ее водосбросных сооружений. А водосбросы ГЭС «РусГидро», по его словам, сконструированы более надежно, сообщает РИА Новости.

Как рассказал Маркин, на наиболее крупных ГЭС предусмотрены дополнительные водосбросы, которые могут быть задействованы при возникновении каких-либо проблем с основным водосбросом. «Они испытаны и подтвердили свою расчетную пропускную способность», - подчеркнул он.

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Места: Россия, США
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