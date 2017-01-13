Иск «Русфонда» о расходовании средств на лечение Жанны Фриске рассмотрят 2 февраля

Рассмотрение иска «Русфонда» по расходованию средств, собранных телезрителями Первого канала на лечение известной эстрадной исполнительницы Жанны Фриске, назначено в Петровском суде Москвы на 2 февраля.

- Досудебная подготовка по гражданскому делу назначена на 2 февраля в 12:00 по московскому времени, - сообщили ТАСС в суде.

В «Русфонде» свое исковое заявление объяснили тем, что пытаются с помощью суда добиться отчета о расходовании этих денег.

«Близкие Жанны, которые должны сейчас получить наследство, принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в «Русфонд», выступали в многочисленных телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг», - говорится в сообщении.

Между тем договор, заключенный с Жанной Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал предоставить отчет о расходах на лечение, а также возврат неизрасходованной суммы.

«Согласно документам, предоставленным «Русфонду», на лечение Жанны потрачена лишь небольшая часть общей суммы в 25 миллионов рублей. Наши попытки определить точные суммы, израсходованные на лечение, успехом не увенчались», - добавили в благотворительной организации.

Как сообщалось ранее, в «Русфонд» был предоставлен отчет о расходовании только 4,12 миллиона рублей.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года на 41-м году жизни. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.

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