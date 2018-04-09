«РусАл»: Сложно, но мы прорвемся

Падение стоимости акций компании «РусАл» из-за включения в «черный список» Минфина США заставило руководство искать варианты действий, которые минимизируют возможные риски.

«Сложно, но мы прорвемся», - говорится в сообщении компании в социальной сети Facebook.

Кроме того, представители «РусАлса» подчеркивают, что в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми компания находится в постоянном контакте.

Компании Олега Дерипаски были включены в SDN List - санкционный список США.

Запрет касается импорта продукции, услуг и технологий в США, сообщает «Интерфакс».

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