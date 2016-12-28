РУСАДА заявило об искажении слов Анцелиович о допинге в РФ

В РУСАДА заявили о том, что журналисты газеты The New York Times исказили слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства Анны Анцелиович.

Согласно заявлению агентства, слова Анцелиович были искажены и вырваны из контекста. В ходе беседы с журналисткой Ребеккой Руиз Анцелиович заметила, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов «государственная система допинга», используя словосочетание «институциональный заговор», что исключает возможную вовлеченность высшего руководства страны.

Агентство поясняет, что Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России.

Кроме того, в заявлении РУСАДА говорится, что агентство не имеет полномочий на признание либо отрицание подобного факта, поскольку расследованием по данному делу занимается Следственный комитет РФ.

Газета The New York Times опубликовала интервью, согласно которому, исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович якобы призналась в существовании в РФ допинговой программы. По данным издания, Анцелиович заявила, что это был институциональный заговор, подчеркнув, что высшее руководство было не в курсе происходящего. Об этом сообщает ТАСС.