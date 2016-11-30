РУСАДА будет напрямую финансироваться из госбюджета

Российское антидопинговое агентство будет финансироваться государством напрямую, заявил глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов на заседании в Москве.

По его словам, в ближайшее время РУСАДА обретет независимость от государственных органов, и со следующего года будет финансироваться бюджетом напрямую.

Смирнов уточнил, что московская антидопинговая лаборатория также будет переподчинена от министерства спорта главному вузу страны - МГУ имени Ломоносова. Об этом сообщает «Интерфакс».