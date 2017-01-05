Румынский хакер Guccifer назвал истерией обвинения РФ во вмешательстве в выборы в США

Румынский хакер Марсель Лехел Лазар, известный под ником Guccifer, знаменитый тем, что взломал личную почту бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, считает безумными обвинения Вашингтона против России.

- Американцы помешались на России, будто Россия вторгается в Соединенные Штаты. Это безумие, истерия, — цитирует хакера RT со ссылкой на Fox News.

В сентябре Guccifer был приговорен судом к тюремному заключению сроком на четыре года и четыре месяца в связи с признанием его виновным в несанкционированном доступе к личным интернет-страницам известных людей, среди которых и семейство Бушей.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Барак Обама дал распоряжение спецслужбам страны разобраться, с чьей стороны осуществлялись кибератаки во время президентской кампании в ноябре 2016 года. С итогами расследования должны были познакомить нового главу Белого дома Дональда Трампа, однако оглашение доклада перенесено на пятницу.